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        Elazığ'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

        ELAZIĞ'daservis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:30
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        Elazığ'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
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        ELAZIĞ'daservis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi, yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Altınkuşak Köyü Üçtepe mezrasında meydana geldi. S.P. idaresindeki 34 BTB 676 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 S 0204 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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