Elazığ'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Altınkuşak Köyü Üçtepe mezrasında meydana geldi. S.P. idaresindeki 34 BTB 676 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 S 0204 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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