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        Servis minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi Zeynep, yaşamını yitirdi

        ELAZIĞ'da servisi minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi Zeynep Akat (11), hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:35
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        Servis minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi Zeynep, yaşamını yitirdi
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        ELAZIĞ’da servisi minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi Zeynep Akat (11), hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Çaydaçıra 100. Yıl Ortaokulu’na öğrenci taşıyan S.U. idaresindeki 23 S 0409 plakalı minibüs, aynı okulda eğitim gören Zeynep Akat’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Akat, doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı. Zeynep Akat'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Akat’ın kaza yerine gelen yakınları sürücü S.U.’yu darbetti. S.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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