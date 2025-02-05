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        Elazığ'da kar etkili oldu (2)

        KENTGENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARAElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:47
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        Elazığ'da kar etkili oldu (2)
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        KENTGENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını belirten Vali Hatipoğlu, “Sevgili öğrenciler; mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle Şehir Merkezimizde 6 Şubat günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. İlçelerimizde Kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır. Lütfen gününüzü kitap okuyarak ve 6 Şubat Asrın Felaketinin yıldönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin. Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz. Sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenler Kaymakamlarımız ile yaptığımız değerlendirme sonrasında ilçelerimizde de aldığımız tatil kararı uygulanacaktır. İlçelerimizdeki engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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