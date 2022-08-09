Keban Kaymakamı Akbulut, Bahçeli köyünde vatandaşlarla görüştü

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Bahçeli köyünü ziyaret etti.

Akbulut ziyaretinde köy muhtarı Kamil Doğan ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Ellerinden geldiğince bütün köylerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade eden Akbulut, köylerin sorunlarını yerinde inceleyerek, çözüme kavuşturacaklarını belirtti.



Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan da eşlik etti.









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