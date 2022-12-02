Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu kullanmak suçundan yakalanan 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda, 46,11 gram esrar ele geçirildi.





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