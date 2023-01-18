Elazığ'da jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ve Keban ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kovancılar ilçesi Okçular ve Keban ilçesi Baraj İlköğretim okullarındaki 111 öğrenciye verilen eğitimde trafik kuralları anlatıldı.

Öğrencilerin genel trafik kuralları yönünden bilinçlenmeleri amacıyla verilen eğitimde, emniyet kemeri, bisiklet kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Ayrıca öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi, "Jandarma Çocuk Dergisi" hediye edildi.

Öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceği bildirildi.



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