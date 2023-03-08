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Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler depremzedelerin saç bakımını yapıyor

AA

Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler depremzedelerin saç bakımını yapıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde gönüllü berber ve kuaförler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan gelerek köylerinde barınan depremzedelere saç bakım hizmeti sunuyor.

Valilik, Baskil Kaymakamlığı, AFAD, Türk Kızılay gibi paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle mağduriyet yaşayan ve evleri yıkıldığı ya da hasar gördüğü için Malatya'dan gelerek köylerde barınan 30 bin civarındaki depremzedenin yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Kaymakamlık koordinesinde her türlü insani yardımın ulaştırıldığı depremzedeler için Baskil Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 10 usta öğretici, en ücra köylere kadar giderek başta çocuklar olmak üzere tüm depremzedelerin saç bakımını yapıyor.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, AA muhabirine, büyük felaketin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen depremzedelerin nazarında maddi ve manevi etkilerinin devam ettiğini belirtti.

Bu nedenle devletin kendilerine sunduğu imkanlar sayesinde kırsalda barınan ve sosyal imkanlardan uzak kalan depremzedelerin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Kundakçı, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermeye yönelik köylerimizi ve mezralarımızı dolaşırken bize ulaşmayan bazı ihtiyaçları ve talepleri yerinde tespit edebiliyorlar. Bunlardan biri de vatandaşlarımızın köylerde ve mezralarda kuaför ihtiyacı. Özellikle ilçe merkezine gelemeyecek durumda olan her bir vatandaşımızın kuaföre ihtiyacı olduğunu tespit ettik."

Tespitin ardından çalışmalara başladıklarını aktaran Kundakçı, "Şu anda kuaför ve berberlerimiz köylerimizi gezerek özelikle çocuk, yaşlı ve engellilerimizin kuaför ve berber ihtiyaçlarını yerinde gideriyorlar." diye konuştu.

Kuaför ve benzeri hizmetlerin temel insani ihtiyaçlar arasında yer aldığını anlatan Kundakçı, temizlik ve hijyen konusunun depremzedelerin kendilerini daha iyi hissetmeleri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

- "Talepler doğrultusunda hareket ediyoruz"

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Temiz de depremzedelere destek için usta öğretici ve kursiyerlerin çok sayıda atkı, bere, kazak ve çorap ördüğünü söyledi.

Oluşturdukları kriz masasında gelen talepleri de değerlendirdiklerini bildiren Temiz, köyleri ziyaret ettiklerini aktardı.

Köylerde çocuk ve yaşlıların saç kesimlerini ve kişisel bakımlarını yaptıklarını aktaran Temiz, "Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Gönüllü berber ve kuaförlerimiz fedakarca bir çalışma içerisindeler. Depremzedelere nasıl faydamız olur, bunun gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.


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