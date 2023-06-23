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Depreme rağmen eğitimini aksatmayan Buğem Taştan, LGS sınavında tam puan aldı

AA

Depreme rağmen eğitimini aksatmayan Buğem Taştan, LGS sınavında tam puan aldı

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Buğem Taştan, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor.

Elazığ Şehit Süleyman Budak Ortaokulu'nda okuyan, öğretmen Nurullah ve Sezen Taştan çiftinin kızı Buğem Taştan, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı.

Taştan, AA muhabirine, sınavdan tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşadığını belirterek, başarılı olabilmek için istikrarlı ve planlı şekilde çalıştığını söyledi.

Emeğinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Taştan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıldır düzenli olarak ders çalıştım. Son sınıfta sadece biraz tempomu arttırdım. Stresimi yönetebildim, sonucum da istediğim gibi oldu. Annem ve babamın öğretmen olması beni olumlu yönde etkiledi. Bana ders çalışmam konusunda rehberlik ettiler. Başarımın sırrı istikrarlı çalışmamdı. Depremden sonra okulların tatil edilmesine rağmen eğitimime devam ettim. Bu, başarımda büyük rol oynadı. Ben istikrarlı çalıştım ama kendime çok yüklenmedim. Ders çalışmanın yanında kitap okumaya çok önem verdim. Kitap okuma benim için büyük bir basamak oldu."

Ankara Fen Lisesi’nde eğitimini sürdürmek istediğini ifade eden Taştan, ileride başarılı bir psikiyatrist olmayı hedeflediğini belirtti.

Baba Nurullah Taştan da kızının iyi bir çalışma süreci geçirmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını dile getirdi.

Sınav sonucunun kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Taştan, "Kızım 2 yıl öncesinde sınava hazırlanmaya başladı. Dershane ve okulu birlikte idare etti. Bu süreçte çok zorlandığımız zamanlar oldu. Ama durumu sürekli kontrol altında tuttuk. Okuldaki öğretmenlerimiz kızımla çok ilgilendi. Çok mutluyuz, çok gurur verici bir durum." diye konuştu.

Anne Sezen Taştan ise "Zorlu bir süreçten geçtik. Çok şükür kızım bu süreci güzel bir şekilde atlattı. Rabbim herkese nasip etsin. Çok mutluyuz. kızım bizi çok gururlandırdı. Kızıma emek veren öğretmenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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