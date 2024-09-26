Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Girişimci kız kardeşler, birikimlerine devlet desteğini de katarak tesis kurdu

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da girişimci iki kız kardeş, birikimlerine devlet desteğini de katarak meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Girişimci kız kardeşler, birikimlerine devlet desteğini de katarak tesis kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da girişimci iki kız kardeş, birikimlerine devlet desteğini de katarak meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu.

        Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Öznur Aslankaya (42) ve Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü bitiren kız kardeşi Neziha Nur Aslankaya (32), farklı şehirlerde kendi alanlarında çalıştıktan sonra memleketlerine yatırım yapma kararı aldı.

        Birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyen kız kardeşler, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

        Projeleri onaylanan ve destek alan kardeşler, Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde 150 metrekare alanda günlük 500 kilogram yaş meyve ve sebze işleme kapasitesine sahip tesisi kurdu.

        Geçen yıl faaliyete geçirilen tesiste portakal, elma, cennet hurması, limon, çilek, şeftali, vişne, domates, havuç gibi yaklaşık 35 çeşit meyve ve sebze kurutuluyor, ürünler siparişle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

        Tam kapasite ile üretim yapılan tesiste, beldede yaşayan 10 kadın istihdam edildi.

        - "Devlet desteğini alarak bu işi başardık"

        Öznur Aslankaya, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra Adana, Mersin, İzmir, Manisa, İstanbul gibi illerde gıda sektöründe yöneticilik yaptığını söyledi.

        Üretim yapmak için memleketlerine tesis kurduklarını belirten Aslankaya, tesisi kurmadan önce bölgede araştırma yaptıklarını, bölgenin böyle bir ihtiyacının olduğunu belirledikten sonra tesisi kurduklarını söyledi.

        Aslankaya, kız kardeşiyle devlet desteğini alarak bu işi başardıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Kuruttuğumuz ürünleri siparişe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Meyve ve sebze kurutma perakendede kuruyemiş olarak alternatif sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilmekte, aynı zamanda birçok sanayi sektöründe yarı mamul ham madde olarak da kullanılmaktadır. Taleplere göre hareket ediyoruz. En çok talep gören ürünleri işliyoruz. Talepler doğrultusunda kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Ben işliyorum, kardeşim pazarlıyor."

        Mevsimine göre meyve ve sebze işlediklerini anlatan Aslankaya, talep doğrultusunda maydanoz ve havuç gibi ürünleri de toz halinde sattıklarını söyledi.

        Tesiste ev kadınlarını istihdam ettiklerini dile getiren Aslankaya, "1 milyon 500 liralık toplam yatırım bütçesinin 250 bin lirası Uzman Eller Projesi'nden. 1 milyon 250 bin lirasını öz kaynağımızdan karşıladık. Kız kardeşimle el ele güç birliği yaparak güzel şeyler başarmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Daha sonra yurt dışına da açılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Örnek olan bir işletme olduk"

        Neziha Nur Aslankaya da tesislerinde tarıma dayalı üretim yaptıklarını ve böyle bir işletme kurdukları için mutlu olduklarını belirtti.

        İşletmelerinin bulunduğu beldede meyve ve sebze üretiminin fazla olduğunu anlatan Aslankaya, yüksek kapasiteye sahip işletme olduklarını söyledi.

        Meyvelerin israf olmasının önüne geçtiklerini ifade eden Aslankaya, şöyle devam etti:

        "Yıkama, doğrama, dilimleme, ayıklama, seçme işleminden sonra fırınlıyoruz. Ablamın gıda mühendisi, benim de uluslararası ticaret mezunu olmam işimizi daha da kolaylaştırdı. Özellikle de kırsalda kurmak istedik. Devletimizin de hibe desteğini alarak bu işletmeyi faaliyete geçirdik. Amacımız, kırsalında daha çok kadını istihdam etmek. İlde örnek olan bir işletme olduk."

        Tesiste çalışan Gülay Akçıra da tesis sayesinde ilk defa çalışma imkanı bulduğunu dile getirerek, işini severek yaptığını bildirdi.

        Akçıra, çalışarak aile bütçesine destek verdiğini, bunun mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Keban'da "ilk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında yapılan konutlar teslim...
        Keban'da "ilk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında yapılan konutlar teslim...
        Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı
        Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı
        Tarlasında 84 metrekarelik taban mozaiği buldu; Vali Hatipoğlu'ndan incelem...
        Tarlasında 84 metrekarelik taban mozaiği buldu; Vali Hatipoğlu'ndan incelem...
        Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikte hayvan figürlerinin resmedildiğ...
        Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikte hayvan figürlerinin resmedildiğ...
        Fethi Sekin Şehir Hastanesi obezite cerrahisinde gurbetçilerin de tercihi o...
        Fethi Sekin Şehir Hastanesi obezite cerrahisinde gurbetçilerin de tercihi o...
        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı