Girişimci kız kardeşler, birikimlerine devlet desteğini de katarak tesis kurdu

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da girişimci iki kız kardeş, birikimlerine devlet desteğini de katarak meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu.

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Öznur Aslankaya (42) ve Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü bitiren kız kardeşi Neziha Nur Aslankaya (32), farklı şehirlerde kendi alanlarında çalıştıktan sonra memleketlerine yatırım yapma kararı aldı.

Birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyen kız kardeşler, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Tam kapasite ile üretim yapılan tesiste, beldede yaşayan 10 kadın istihdam edildi.

Geçen yıl faaliyete geçirilen tesiste portakal, elma, cennet hurması, limon, çilek, şeftali, vişne, domates, havuç gibi yaklaşık 35 çeşit meyve ve sebze kurutuluyor, ürünler siparişle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Projeleri onaylanan ve destek alan kardeşler, Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde 150 metrekare alanda günlük 500 kilogram yaş meyve ve sebze işleme kapasitesine sahip tesisi kurdu.

"Kuruttuğumuz ürünleri siparişe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Meyve ve sebze kurutma perakendede kuruyemiş olarak alternatif sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilmekte, aynı zamanda birçok sanayi sektöründe yarı mamul ham madde olarak da kullanılmaktadır. Taleplere göre hareket ediyoruz. En çok talep gören ürünleri işliyoruz. Talepler doğrultusunda kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Ben işliyorum, kardeşim pazarlıyor."

Aslankaya, kız kardeşiyle devlet desteğini alarak bu işi başardıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

Üretim yapmak için memleketlerine tesis kurduklarını belirten Aslankaya, tesisi kurmadan önce bölgede araştırma yaptıklarını, bölgenin böyle bir ihtiyacının olduğunu belirledikten sonra tesisi kurduklarını söyledi.

Öznur Aslankaya, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra Adana, Mersin, İzmir, Manisa, İstanbul gibi illerde gıda sektöründe yöneticilik yaptığını söyledi.

Tesiste ev kadınlarını istihdam ettiklerini dile getiren Aslankaya, "1 milyon 500 liralık toplam yatırım bütçesinin 250 bin lirası Uzman Eller Projesi'nden. 1 milyon 250 bin lirasını öz kaynağımızdan karşıladık. Kız kardeşimle el ele güç birliği yaparak güzel şeyler başarmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Daha sonra yurt dışına da açılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevsimine göre meyve ve sebze işlediklerini anlatan Aslankaya, talep doğrultusunda maydanoz ve havuç gibi ürünleri de toz halinde sattıklarını söyledi.

- "Örnek olan bir işletme olduk"

Neziha Nur Aslankaya da tesislerinde tarıma dayalı üretim yaptıklarını ve böyle bir işletme kurdukları için mutlu olduklarını belirtti.

İşletmelerinin bulunduğu beldede meyve ve sebze üretiminin fazla olduğunu anlatan Aslankaya, yüksek kapasiteye sahip işletme olduklarını söyledi.

Meyvelerin israf olmasının önüne geçtiklerini ifade eden Aslankaya, şöyle devam etti:

"Yıkama, doğrama, dilimleme, ayıklama, seçme işleminden sonra fırınlıyoruz. Ablamın gıda mühendisi, benim de uluslararası ticaret mezunu olmam işimizi daha da kolaylaştırdı. Özellikle de kırsalda kurmak istedik. Devletimizin de hibe desteğini alarak bu işletmeyi faaliyete geçirdik. Amacımız, kırsalında daha çok kadını istihdam etmek. İlde örnek olan bir işletme olduk."