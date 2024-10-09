Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
O.A'nın kullandığı 34 KK 9539 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Elmalı köyü mevkisinde D.E. yönetimindeki 23 AFA 464 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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