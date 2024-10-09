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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:50 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:55
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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        O.A'nın kullandığı 34 KK 9539 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Elmalı köyü mevkisinde D.E. yönetimindeki 23 AFA 464 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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