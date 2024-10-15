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        Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zülfikar Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:03
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        Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zülfikar Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Yıldırım için İmam Rabban-i Camisi'nde, öğle vakti tören düzenlendi.

        Cenaze törenine, Yıldırım'ın yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Yıldırım'ın cenazesi, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Saraybahçe köyünde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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