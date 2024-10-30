Elazığlı esnaf, iş yeri önüne gelen kargayı eliyle besliyor

Bu arada, Kılıç'ın omuzuna konan kargayı beslemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kılıç, o günden sonra her gün iş yerinin önüne gelen kargayı, eliyle besliyor.

İlçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde fırını olan Kılıç, yaklaşık 1 yıl önce iş yerine gelen kargayı beslemeye başladı.

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