Elazığlı esnaf, iş yeri önüne gelen kargayı eliyle besliyor
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde fırın işleten Zülfü Kılıç (44), her gün iş yerinin önüne gelen kargayı eliyle besliyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde fırın işleten Zülfü Kılıç (44), her gün iş yerinin önüne gelen kargayı eliyle besliyor.
İlçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde fırını olan Kılıç, yaklaşık 1 yıl önce iş yerine gelen kargayı beslemeye başladı.
Kılıç, o günden sonra her gün iş yerinin önüne gelen kargayı, eliyle besliyor.
Fırın çalışanlarının da yakından ilgilendiği karga, görenlerin ilgisini çekiyor.
Bu arada, Kılıç'ın omuzuna konan kargayı beslemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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