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        Elazığlı esnaf, iş yeri önüne gelen kargayı eliyle besliyor

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde fırın işleten Zülfü Kılıç (44), her gün iş yerinin önüne gelen kargayı eliyle besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:34
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        Elazığlı esnaf, iş yeri önüne gelen kargayı eliyle besliyor
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde fırın işleten Zülfü Kılıç (44), her gün iş yerinin önüne gelen kargayı eliyle besliyor.

        İlçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde fırını olan Kılıç, yaklaşık 1 yıl önce iş yerine gelen kargayı beslemeye başladı.

        Kılıç, o günden sonra her gün iş yerinin önüne gelen kargayı, eliyle besliyor.

        Fırın çalışanlarının da yakından ilgilendiği karga, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Bu arada, Kılıç'ın omuzuna konan kargayı beslemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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