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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da açılış programlarına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çocuklarımızın yarınları için daha güzel şehirleri, daha güzel gelecekleri bu ülkede nasıl inşa ederiz, bunun mücadelesi içindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:15
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da açılış programlarına katıldı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çocuklarımızın yarınları için daha güzel şehirleri, daha güzel gelecekleri bu ülkede nasıl inşa ederiz, bunun mücadelesi içindeyiz." dedi.

        Yılmaz, Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Doğukent Spor Köyü ile Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışlarına katıldı.

        Doğukent Spor Köyü'nün açılışındaki konuşmasında Yılmaz, bu güzel tesislerin şehre kazandırılmasına vesile olan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı tebrik etti.

        Bazı siyasi muhaliflerin hizmetle, işle, güçle ilgisi olmayan işlerle uğraştıkları bir süreçte ortaya konulan bu hizmetlerin kendisini çok düşündürdüğünü ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

        "Bizim siyasi muhaliflerimizin İstanbul'da, Mardin'de şurada, burada nelerle meşgul olduklarını çok iyi biliyorsunuz. Anadolu'da çok güzel bir söz var, 'Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz' derler. Onların hizmetle bir alakası yok, onlar başka işlerle uğraşıyorlar. Biz de çocuklarımızın yarınları için daha güzel şehirleri, daha güzel gelecekleri bu ülkede nasıl inşa ederiz, bunun mücadelesi içindeyiz. 38 dönümlük bu güzel spor köyünün içinde sadece sportif aktivite yok, öğrendiğim kadarıyla güzel bir gençlik merkezi de var. Çocuklarımız burada gelecekler, kitap okuyacaklar, derslerine çalışacaklar, burada zararlı birtakım alışkanlıklardan uzak kalmanın güzelliklerini yaşayacaklar."

        Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da kenti ileri taşıyabilmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Bu kapsamda yakın zamanda kent müzesi, et satış merkezi, şehir lokantası gibi hizmetleri de kente kazandırdıklarını dile getiren Şerifoğulları, şöyle dedi:

        "Elazığ'ımızın spor alanında öncü ve model bir şehir olması için çalışıyoruz. Bu amaca yönelik tesisleşme noktasında güçlü adımlar atıyoruz. Elazığ'da sporun geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan toplam 38 bin metrekarelik alan üzerinde oluşturduğumuz spor köyünün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan bir müjdem daha var; şehrimizin doğusuna kazandırdığımız, bölgemizin en büyük spor kompleksi olan toplam 100 bin metrekarelik alan üzerinde sentetik futbol sahası, spor salonu, atletizm pistinin olduğu spor yaşam kompleksini de 15 gün içinde şehrimizin hizmetine sunacağız."

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi, sonrasında Doğukent Spor Köyü hizmete açıldı.

        Yılmaz, Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışını da davetlilerle birlikte yaptı.

        38 dönüm alan üzerine kurulan Doğukent Spor Köyü, bünyesindeki futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, amfi tiyatro ve atletizm pisti, badminton sahası, 250 metrekare buz pateni ile kaykay pisti, geleneksel oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş alanları ve diğer sosyal alanlarıyla 7'den 70'e herkese hizmet verecek.

        Günlük 85 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise kentin farklı bölgelerindeki satış noktaları ve büfeler aracılığıyla vatandaşların hizmetinde olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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