AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da açılış programlarına katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çocuklarımızın yarınları için daha güzel şehirleri, daha güzel gelecekleri bu ülkede nasıl inşa ederiz, bunun mücadelesi içindeyiz." dedi.

Yılmaz, Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Doğukent Spor Köyü ile Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışlarına katıldı.

Doğukent Spor Köyü'nün açılışındaki konuşmasında Yılmaz, bu güzel tesislerin şehre kazandırılmasına vesile olan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı tebrik etti.

Bazı siyasi muhaliflerin hizmetle, işle, güçle ilgisi olmayan işlerle uğraştıkları bir süreçte ortaya konulan bu hizmetlerin kendisini çok düşündürdüğünü ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizim siyasi muhaliflerimizin İstanbul'da, Mardin'de şurada, burada nelerle meşgul olduklarını çok iyi biliyorsunuz. Anadolu'da çok güzel bir söz var, 'Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz' derler. Onların hizmetle bir alakası yok, onlar başka işlerle uğraşıyorlar. Biz de çocuklarımızın yarınları için daha güzel şehirleri, daha güzel gelecekleri bu ülkede nasıl inşa ederiz, bunun mücadelesi içindeyiz. 38 dönümlük bu güzel spor köyünün içinde sadece sportif aktivite yok, öğrendiğim kadarıyla güzel bir gençlik merkezi de var. Çocuklarımız burada gelecekler, kitap okuyacaklar, derslerine çalışacaklar, burada zararlı birtakım alışkanlıklardan uzak kalmanın güzelliklerini yaşayacaklar."