Elazığ'da kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı.
Aramada kamyonun kasasında Van'dan Elazığ'a getirildiği tespit edilen, irsaliye ve faturası bulunmayan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Olaya ilişkin kaçak etleri temin eden Ö.A, sevkiyatını sağlayan N.Ş. ve kent merkezinde teslim alacağı belirlenen L.T. gözaltına alındı.
3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen kaçak etler, yapılacak incelemenin ardından imha edilecek.
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