Elazığ'da kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi

Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen kaçak etler, yapılacak incelemenin ardından imha edilecek.

Olaya ilişkin kaçak etleri temin eden Ö.A, sevkiyatını sağlayan N.Ş. ve kent merkezinde teslim alacağı belirlenen L.T. gözaltına alındı.

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı.

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