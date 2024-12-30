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        Sivrice'de gıda satışı yapılan işletmelerde denetim yapıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:09
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        Sivrice'de gıda satışı yapılan işletmelerde denetim yapıldı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Sivrice Belediyesi Zabıta Amirliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen, hijyen belgesi, gramaj, menü ve fiyat listesi, ruhsat, ürünlerin tüketim tarihi, kasa ve reyon fiyatı kontrolü yapılıyor.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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