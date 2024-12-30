Sivrice'de gıda satışı yapılan işletmelerde denetim yapıldı

Sivrice Belediyesi Zabıta Amirliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen, hijyen belgesi, gramaj, menü ve fiyat listesi, ruhsat, ürünlerin tüketim tarihi, kasa ve reyon fiyatı kontrolü yapılıyor.

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