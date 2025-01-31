6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanın enkazı kaldırıldı

SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da, şimdiye kadar yıkımı gerçekleştirilen 10 bin 33 binanın enkazı moloz döküm sahasına taşındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, Valilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yıkım ve moloz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki yapıların tahliyesinin ardından uzman ekiplerin gözetimi ve güvenlik önlemi altında iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla bugüne kadar toplam 10 bin 796 ağır hasarlı binadan 10 bin 33'ünün yıkımı tamamlandı.

Yıkılan binaların enkazının kaldırılması için de hummalı çalışma yürüten ilgili kurumlar, yıkılan bu binaların ortaya çıkan yaklaşık 1 milyon 150 bin metreküp molozu, döküm sahasına nakletti.

Kalan binaların da kısa sürede yıkılması için çalışmalar sürüyor.

- "Yıkım oranımız yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ağır hasarlı binaları hızlı bir şekilde yıkarak enkazlarını kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin "asrın felaketi"nden sonra bütün gücüyle sahada olduğunu belirten Hatipoğlu, yaşanan afetten sonra ilk olarak 102 binanın acil yıkımını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yıkım ve moloz kaldırma işlemlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade eden Hatipoğlu, "Başlatılan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar ağır hasarlı ve acil yıkım kararı bulunan 10 bin 796 binadan 10 bin 33'ünün yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda toplam yıkım oranımız yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır." dedi.