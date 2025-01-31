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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanın enkazı kaldırıldı

        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da, şimdiye kadar yıkımı gerçekleştirilen 10 bin 33 binanın enkazı moloz döküm sahasına taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:15
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanın enkazı kaldırıldı
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        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da, şimdiye kadar yıkımı gerçekleştirilen 10 bin 33 binanın enkazı moloz döküm sahasına taşındı.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, Valilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yıkım ve moloz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki yapıların tahliyesinin ardından uzman ekiplerin gözetimi ve güvenlik önlemi altında iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

        Ekiplerin çalışmasıyla bugüne kadar toplam 10 bin 796 ağır hasarlı binadan 10 bin 33'ünün yıkımı tamamlandı.

        Yıkılan binaların enkazının kaldırılması için de hummalı çalışma yürüten ilgili kurumlar, yıkılan bu binaların ortaya çıkan yaklaşık 1 milyon 150 bin metreküp molozu, döküm sahasına nakletti.

        Kalan binaların da kısa sürede yıkılması için çalışmalar sürüyor.

        - "Yıkım oranımız yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır"

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ağır hasarlı binaları hızlı bir şekilde yıkarak enkazlarını kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Devletin "asrın felaketi"nden sonra bütün gücüyle sahada olduğunu belirten Hatipoğlu, yaşanan afetten sonra ilk olarak 102 binanın acil yıkımını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

        Yıkım ve moloz kaldırma işlemlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade eden Hatipoğlu, "Başlatılan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar ağır hasarlı ve acil yıkım kararı bulunan 10 bin 796 binadan 10 bin 33'ünün yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda toplam yıkım oranımız yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır." dedi.

        Vali Hatipoğlu, Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce 24 Ocak Sivrice merkezli ve 27 Aralık 2020 Elazığ merkezli depremler nedeniyle de ağır hasarlı hale gelen binaları bulunduğunu belirtti.

        Son 5 yıl içinde yaşanan büyük depremler sonucunda toplam 78 bin 823 bağımsız bölüme karşılık gelen 36 bin 736 binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu binalardan 1243'ü için hukuki süreç devam ediyor. Şu ana kadar 32 bin 229 binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir. Üç deprem için toplam yıkım ve enkaz kaldırma oranımız yüzde 91 seviyesine ulaşmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinesinde İl Özel İdaremiz ve Elazığ Belediyemiz tarafından yürütülmüş olup ortaya çıkan molozlar Elazığ Belediyesinin denetimindeki döküm sahalarında ilgili yönetmelik kapsamında bertaraf edilmektedir. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasarlı yapıların yıkımı sonrası kaldırılan moloz miktarı yaklaşık 1 milyon 150 bin metreküpe ulaştı. Kahramanmaraş ve Elazığ depremleri sonrası ağır hasarlı yapıların yıkımı sonrası kaldırılan moloz miktarı ise 3 milyon 500 bin metreküp oldu."

        Yıkımlardan sonra ortaya çıkan molozları uygun şekilde taşıdıklarını bildiren Hatipoğlu, molozların 18 Mart 2004'te yürürlüğe giren hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

        Vali Hatipoğlu, "Moloz içerisinde ekonomik değeri olan hurdalar ayrıştırılarak geri dönüşüm için kullanıldı ve tekrar bunların ekonomiye kazandırılması sağlandı. Diğer moloz atıkları ise belediyeler tarafından oluşturulan atık depolama alanlarında mühendislik açısından doğru depolama usulleri ile örtü malzemesi olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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