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        Elazığ'da yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar güvenlik kamerasında

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:39
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        Elazığ'da yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar güvenlik kamerasında
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kentteki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        Baskil'in Hacıhüseyinler köyü yakınına inen 3 kurt, köyün giriş ve çıkışına yerleştirilen güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Görüntülerde, kurtların köy yolu ve çevresinde yiyecek aradığı görülüyor.

        Köyün muhtarı Hasan Yıldırımdinç, AA muhabirine, bölgede etkili olan kar yağışının ardından, kurtların görülmeye başlandığı belirtti.

        Yıldırımdinç, bölgede yaşayanlara kurtlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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