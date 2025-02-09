Elazığ'da yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar güvenlik kamerasında
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kentteki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
Baskil'in Hacıhüseyinler köyü yakınına inen 3 kurt, köyün giriş ve çıkışına yerleştirilen güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Görüntülerde, kurtların köy yolu ve çevresinde yiyecek aradığı görülüyor.
Köyün muhtarı Hasan Yıldırımdinç, AA muhabirine, bölgede etkili olan kar yağışının ardından, kurtların görülmeye başlandığı belirtti.
Yıldırımdinç, bölgede yaşayanlara kurtlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
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