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        Elazığ'da bir mağazada çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da ev eşyası satan bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:51
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        Elazığ'da bir mağazada çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da ev eşyası satan bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çayda Çıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda ev eşyası ve aksesuarı satan mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, mağazada hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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