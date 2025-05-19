Ağın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

İlçede okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve sporculara Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya tarafından ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Cihad Adıgüzel'in günün anlamına ilişkin konuşma yaptığı programda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı okundu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

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