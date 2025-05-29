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        Keban Kaymakamı Atalık, serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:05
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        Keban Kaymakamı Atalık, serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti
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        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

        Atalık, kırsal Çalık ve Sağdıçlar köylerinde çiftçilik yapan Taner Albayrak ve Halis Torgut'a ait sera ve üretim alanlarını ziyaret etti, çiftçilere mahsullerinin hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

        Atalık'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin eşlik etti.

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