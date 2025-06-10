Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 MFS 23 plakalı otomobil çarptı.

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