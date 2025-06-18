Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu veda ziyaretlerinde bulundu
Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.
Van'ın Muradiye ilçesine atanan Türkmenoğlu, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç ve emniyet personelini ziyaret etti.
Türkmenoğlu, burada başarı personele belge verdi.
Daha sonra Ziraat Bankası Ağın Şube Müdürü Murat Aycan'a veda ziyaretinde bulunan Kaymakam Türkmenoğlu, ardından esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.
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