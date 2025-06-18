Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu veda ziyaretlerinde bulundu

Daha sonra Ziraat Bankası Ağın Şube Müdürü Murat Aycan'a veda ziyaretinde bulunan Kaymakam Türkmenoğlu, ardından esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.

Van'ın Muradiye ilçesine atanan Türkmenoğlu, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç ve emniyet personelini ziyaret etti.

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