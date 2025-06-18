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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu veda ziyaretlerinde bulundu

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:56
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu veda ziyaretlerinde bulundu
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        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Van'ın Muradiye ilçesine atanan Türkmenoğlu, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç ve emniyet personelini ziyaret etti.

        Türkmenoğlu, burada başarı personele belge verdi.

        Daha sonra Ziraat Bankası Ağın Şube Müdürü Murat Aycan'a veda ziyaretinde bulunan Kaymakam Türkmenoğlu, ardından esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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