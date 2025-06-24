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        Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:25
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        Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması başlatıldı.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin gözbebeği olan Hazar Gölü çevresinde İl Özel İdaresi, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çevre temizliği çalışması başlatıldığını belirtti.

        Çalışma kapsamında 30 personel ile geniş çaplı çevre temizliği yapıldığını aktaran Hatipoğlu, "Doğamıza hep birlikte sahip çıkıyor, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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