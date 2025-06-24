Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması başlatıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması başlatıldı.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin gözbebeği olan Hazar Gölü çevresinde İl Özel İdaresi, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çevre temizliği çalışması başlatıldığını belirtti.
Çalışma kapsamında 30 personel ile geniş çaplı çevre temizliği yapıldığını aktaran Hatipoğlu, "Doğamıza hep birlikte sahip çıkıyor, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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