Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülüyor
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülüyor.
Gümüşkavak Mahallesi’nde dün saat 23.14 sıralarında 14 yaşındaki otizmli çocukları Veysel Bilen’den haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin termal dron desteğiyle havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması sürüyor.
Çocuğun bulunması için bölgede dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında arama çalışması yürütülüyor.
