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Köpek ve Kedilerin kalpleri ısıtan dostluğu

İHA

Köpek ve Kedilerin kalpleri ısıtan dostluğu

Elazığ’da köpek ile kedilerin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, bir köpek ve kedilerin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Kedilerin, köpeğin yanına uzanıp yatması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Havaların soğuması ile birlikte birbirlerine sokularak ısınan iki hayvanın dostluğu herkese örnek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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