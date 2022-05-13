Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ’ın çehresini değiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ’ın çehresini değiştirdi

İHA

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ’ın çehresini değiştirdi

Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi kentin çehresini değiştirdi. Ramazan ayında fuar ve kongre merkezi yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlarken, ardından düzenlenen etkinlerle de binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran projeleri arasında yer alan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, açılışının ardından şehre yepyeni bir soluk kazandırdı. Fuar ve Kongre Merkezi tam donanımlı yapısıyla sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla bir çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu çerçevede Ramazan ayı etkinliklerinde Fuar ve Kongre Merkezi yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı. Ramazan ayı etkinliklerinin ardından Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen bayram konserlerinde de binlerce kişiyle bayram coşkusu paylaşıldı.
Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, bünyesindeki toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, çok amaçlı salonları, toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 42 araçlık açık otoparkıyla da tam kompleks yapı niteliği taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizde yaşayan her ...
Fırat Üniversitesi süper ligde
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi süper ligde
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler ...
Elazığ’da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları ...
Elazığ Gençlik Merkezi, Ahıska Türklerini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Elazığ Gençlik Merkezi, Ahıska Türklerini yalnız ...
Elazığ’da köy yollarında genişletme ve stabilize çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da köy yollarında genişletme ve stabilize ...
Elazığ’da aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim programı sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim ...
Elazığ’da 1 ton 150 kilogram kaçak avlanan balık yakalandı 2 kişiye 14 bin 858 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 1 ton 150 kilogram kaçak avlanan balık ...
Karakoçan’da Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Karakoçan’da Trafik Haftası etkinlikleri
Elazığ’da gıda güvenirliliği eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da gıda güvenirliliği eğitimleri sürüyor
Muş'ta bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci saatte Elazığ'da ameliyat
YEREL HABERLER Muş'ta bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci ...
Serkan Çayır: "Elazığspor'un kapanmasına izin vermedik" Yıllarca tribünden desteklediği takımına başkan oldu, takımını kümede tuttu
YEREL HABERLER Serkan Çayır: "Elazığspor'un kapanmasına izin ...
Elazığ’da son bir haftadaki asayiş ve şok uygulamalarında 126 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da son bir haftadaki asayiş ve şok ...
Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, birçok ülkeye ihraç edildi
YEREL HABERLER Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, ...
Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
YEREL HABERLER Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü Elazığ'a ...
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin üçüncü kafilesi de Elazığ’a geldi
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin üçüncü ...
Elazığ’da kadın sürücü motosiklet ile yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da kadın sürücü motosiklet ile yayaya çarptı: ...
Elazığspor’dan etkili iç saha performansı
YEREL HABERLER Elazığspor’dan etkili iç saha performansı
Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’na iyi başladı
YEREL HABERLER Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’na iyi başladı
Elazığ’da zorlu ışkın mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da zorlu ışkın mesaisi sürüyor
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrenciler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrenciler ...
Elazığ’da 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Elazığ’da 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro ...
Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında ...
Elazığ’da kayısı ve elma entegre bahçeleri kontrol edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da kayısı ve elma entegre bahçeleri kontrol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.