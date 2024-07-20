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        Haberler Yaşam Elazığ’da dağ keçileri görüldü

        Elazığ’da dağ keçileri görüldü

        Elazığ'ın tarihi Hüseynik Mahalle'sinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:53
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        Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ’ın merkeze bağlı tarihi Hüseynik Mahalle’sinde görüldü.

        KAMERAYA YANSIDI

        Boş arazide yemlenen dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #Elazığ
        #dağ keçileri
        #haberler
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