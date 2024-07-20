Elazığ’da dağ keçileri görüldü
Elazığ'ın tarihi Hüseynik Mahalle'sinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü
Giriş: 20.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:53
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ’ın merkeze bağlı tarihi Hüseynik Mahalle’sinde görüldü.
KAMERAYA YANSIDI
Boş arazide yemlenen dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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