Elche: 1 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Elche'yi 3-1 mağlup etti. Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un golleriyle liderliğini sürdüren Barcelona, puanını 55'e yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti beş maça çıkan Elche ise haftayı 24 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Barcelona, Elche'ye konuk oldu. Katalan ekibi, Manuel Martinez Valero'da oynanan müsabakayı 3-1'lik skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri dakika 6'da Lamine Yamal, dakika 40'ta Ferran Torres ve 72. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Elche'nin tek golünü ise dakika 29'da Alvaro Rodriguez attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 55 yaptı. Elche, 24 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Mallorca'yı konuk edecek. Elche, Real Sociedad deplasmanına gidecek.