"TEPKİ ALMAK BENİ RAHATSIZ ETMEZ"



Dobra olup olmadığı sorulan Sangu, ifade özgürlüğüne önem verdiğini belirterek şunları söylemişti:



İfade özgürlüğü benim için çok önemli bir konu. Ben düşüncelerimi özel hayatımda da iş hayatımda da net ifade ederim, lafı eğip büküp dolandırmaktan hoşlanmıyorum. Bunun için de tepki almak beni rahatsız etmez, çünkü belki de kişinin duymaktan kaçtığı şeyleri net bir şekilde söylemişimdir.