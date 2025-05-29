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        Haberler Magazin Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak; "İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Sağlığım çok yerinde" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:42
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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        Elçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği ileri sürüldü. Sangu, bir televizyon programında ortaya atılan söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı.

        Ünlü oyuncu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" diyerek, sitemini dile getirdi.

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