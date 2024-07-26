Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi

"YAZ RESİM YAPARAK EV HAYATIYLA GEÇİYOR"

Ardından yaz aylarını evinde geçirdiğini söyleyen Elçin Sangu, bu konuda şunları söyledi; "Pek tatil yapmadım. Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor. Sakinlikten zevk alıyorum, 39 yaşına geldim 40'a 'Merhaba' diyeceğiz. Özlemiştim o sakinliği 'Ne gerek var strese' dedim. Terapistime de danıştım o da aynı şeyleri tavsiye edince tatilim ev hayatıyla geçiyor."