Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Elçin Sangu, yaz aylarını evinde geçirdiğini söyledi. "Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor" diyen oyuncu; "Özlemiştim o sakinliği. Terapistime de danıştım o da aynı şeyleri tavsiye etti" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elçin Sangu, Karsu Dönmez'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserine gitti.
"İLK KEZ DİNLEYECEĞİM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elçin Sangu; "Ben, daha önce Karsu'yu hiç dinlemedim ilk kez dinleyeceğim her dinleyen övüyor. Ben de merak ediyorum" dedi.
"YAZ RESİM YAPARAK EV HAYATIYLA GEÇİYOR"
Ardından yaz aylarını evinde geçirdiğini söyleyen Elçin Sangu, bu konuda şunları söyledi; "Pek tatil yapmadım. Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor. Sakinlikten zevk alıyorum, 39 yaşına geldim 40'a 'Merhaba' diyeceğiz. Özlemiştim o sakinliği 'Ne gerek var strese' dedim. Terapistime de danıştım o da aynı şeyleri tavsiye edince tatilim ev hayatıyla geçiyor."