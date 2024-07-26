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        Haberler Magazin Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi - Magazin haberleri

        Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi

        Uzun süredir ekranlarda yer almayan Elçin Sangu, yaz aylarını evinde geçirdiğini söyledi. "Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor" diyen oyuncu; "Özlemiştim o sakinliği. Terapistime de danıştım o da aynı şeyleri tavsiye etti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:10
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elçin Sangu, Karsu Dönmez'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserine gitti.

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        "İLK KEZ DİNLEYECEĞİM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elçin Sangu; "Ben, daha önce Karsu'yu hiç dinlemedim ilk kez dinleyeceğim her dinleyen övüyor. Ben de merak ediyorum" dedi.

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        "YAZ RESİM YAPARAK EV HAYATIYLA GEÇİYOR"

        Ardından yaz aylarını evinde geçirdiğini söyleyen Elçin Sangu, bu konuda şunları söyledi; "Pek tatil yapmadım. Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor. Sakinlikten zevk alıyorum, 39 yaşına geldim 40'a 'Merhaba' diyeceğiz. Özlemiştim o sakinliği 'Ne gerek var strese' dedim. Terapistime de danıştım o da aynı şeyleri tavsiye edince tatilim ev hayatıyla geçiyor."

        #Elçin Sangu
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