Petrol Ofisi’nin ilk güneş enerjili istasyonu, Bodrum Ortakent’te hizmete girdi. Açılışı gerçekleştirilen Petrol Ofisi istasyonunda, 275 Watt’lık 153 adet yüksek verimli yerli üretim panel ve 2 adet invertör kullanılıyor.
Toplam 42 bin 75 kWp’lık kurulu güce sahip istasyonda, yıllık 70 bin 266 kWh’lık elektrik üretilmesi bekleniyor. Kurulu sistemin, istasyonun elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşıladığı belirtiliyor.
'30 EVİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILIYOR'
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, "Güneş enerjisi ile istasyonumuzda üretilen elektrikle, yaklaşık 30 evin 1 yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılamaya yetiyor. Elde edilen bu yenilenebilir enerji ile yılda yaklaşık 180 ağaç kurtarılıyor ve 32 ton karbon salınımı engelleniyor.
Elektrikli araç teknolojilerini, geliştirdikleri e-Power ile desteklediklerini kaydeden Şiper, "Elektrikli araçlara şarj imkanı sunuyoruz. e-Power’ları, şehirlerarası karayollarının belirli noktalardaki istasyonlarımıza yerleştirerek, şarj ve menzil sorunları nedeniyle adeta şehiriçlerinde sıkışıp kalmış elektrikli araçları özgürleştirdik" dedi.
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