Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen proje ile artık e-devlet üzerinden elektrik aboneliği başvurusunda bulunabileceksiniz. 18 Şubat 2019 tarihinden yıl sonuna kadar devam edecek olan abonelik işlemlerini e-devlet şifrenizle çözebileceksiniz.

ELEKTRİK ABONELİĞİ İNTERNETTEN YAPILABİLECEK



Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile “obez devletten” kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor. 2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın yarın başlayacağını internet sitesinden duyurarak, “Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler” açıklamasını yaptı.

E-DEVLET ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL YAPILIR?

E-devlet adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek açılan sayfaya bulunduğunuz bölgenin elektrik şirketi ismini yazarak Bireysel Abonelik Başvurusu bölümüne ardından " Yeni Başvuru" kutucuğuna tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra sırasıyla

Sorgulama Yöntemi Seçimi,

Tesisat Bilgileri

Tarife Seçimi

Poliçe ve Mülkiyet Bilgileri,

Sözleşme Gönderim ve İletişim Bilgileri,

Ön izleme,

İşlem Sonucu, aşamalarını doldurarak elektrik aboneliğinizi internet üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız.

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN TIKLA