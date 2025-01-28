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        Elektrik faturalarında yeni dönem: Elektrik faturasında yeni düzenleme nasıl olacak, ne kadar ödenecek?

        Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni dönem başlıyor. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren elektrik faturalarındaki düzenleme yüksek oranda elektrik tüketenleri etkileyecek. Peki elektrik faturasında yeni düzenleme nasıl olacak, ne kadar ödenecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:04
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        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. 1 Şubat bu tarihten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle ayda 417 kWh'den fazla tüketimi bulunan yani daha çok elektrik tüketen mesken aboneleri daha yüksek fatura ödeyecek.

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        ELEKTRİK FATURASINDAKİ YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

        2025'te daha çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek. Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni dönem başlıyor.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" demişti.

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        KİMLERİ KAPSIYOR?

        EPDK'nın 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi. Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.

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        SÜREÇ NASIL OLACAK?

        Düzenleme yüksek oranda elektrik tüketenleri etkileyecek.

        Düzenleme, takvim yılı bazlı olarak hayata geçirilirken, abonelerin elektrik tüketimleri takvim yılı bazlı olarak toplanacak, yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına girildiği tespit edilen aboneler elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmediği durumda, tespiti takiben üçüncü ayın ilk gününden itibaren Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden faturalandırılacak. Bu uygulama 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

        Bakan Bayraktar'ın da konuşmasında ifade ettiği gibi Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapanlar ayda 414 TL fatura öderken, belirlenen sınırın üzerindeki tüketimde ödenecek meblağ katlanacak.

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        YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

        Yıllık enerji tüketimleri içinde bulunduğumuz yıl ve bir önceki yıl için elektrik faturaları üzerinden takip edilebilir. Ancak Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerine ilişkin nihai tespit ilgili Dağıtım Şirketleri tarafından yapılıyor.

        Sözleşmenin limit değişikliğinden etkilenip etkilenmediği dağıtım şirketlerinin iletişim kanalları üzerinden sorgulanabilir. İlgili Dağıtım Şirketi tarafından Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitini geçtiği tespit edilen müşteriler, yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında faturalandırılacak.

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