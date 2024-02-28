Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.189,94 %0,11
        DOLAR 31,1855 %0,12
        EURO 33,7112 %-0,25
        ALTIN 2.030,90 %-0,10
        FAİZ 44,40 %0,09
        GÜMÜŞ GRAM 22,37 %-0,67
        BITCOIN 59.149,00 %4,26
        GBP/TRY 39,3856 %-0,38
        EUR/USD 1,0800 %-0,41
        BRENT 82,96 %-0,82
        ÇEYREK ALTIN 3.320,52 %-0,10
        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik üretiminde artış - Enerji Haberleri

        Elektrik üretiminde artış

        Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 900 bin 587 megavatsaat oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik üretiminde artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2023 aralık ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,3'ü hidroelektrik, yüzde 23,7'si ithal kömür, 16,3'ü doğal gaz, yüzde 13,4'ü linyit, yüzde 11,4'ü rüzgar enerjisi santrallerinden yapıldı.

        Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

        Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen sene aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 26 milyon 900 bin 587 megavatsaat oldu.

        Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 196 bin 871 megavatsaat olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        Tüketimin yüzde 43,1'i sanayi, yüzde 26,8'i mesken, yüzde 25,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,8, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

        Elektrikte tüketici sayısı, geçen aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 49 milyon 726 bin 481'e ulaştı.

        Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,7, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 10,2 düşüş yaşandı.

        Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,2 artarak 96 bin 308 megavat oldu.

        Kurulu gücün yüzde 26,2'sini doğal gaz, yüzde 24,6'sını barajlı hidroelektrik, yüzde 12,2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı