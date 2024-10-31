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        Haberler Bilgi Ekonomi Elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği kalkıyor mu? Tüketime göre fatura ödeme sistemi ne zaman geçerli olacak?

        Elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği sınırlandırılıyor: Uygulama ne zaman başlayacak?

        Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Bu zamana dek, devlet tarafından tüm vatandaşlara sağlanan fatura desteği sınırlandırılıyor. Uygulama hayata geçirildikten sonra, belli bir tüketim seviyesini geçen aileler, fatura maliyetinin tamamına ödeyecekken; altında kalanlar destekten yararlanmaya devam edecek. Peki, yeni düzenleme ne zaman geçerli olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 08:43 Güncelleme: 31.10.2024 - 08:43
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir döneme işaret etti. Gelecek sene, devlet tarafından tüm vatandaşlara verilen elektrik ve doğalgaz fatura desteği sınırlandırılacak ve sadece belli bir tüketim grubu desteklenecek. Peki, tüketime göre fatura ödeme sistemi ne zaman geçerli olacak?

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        FATURALARDAN DEVLET DESTEĞİ NE ZAMAN KALKIYOR?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni düzenleme ile Türkiye’de enerjide yüksek tüketim grubunda olan meskenlerin enerjiyi maliyetine uygun şekilde ödeyeceklerini de duyurdu.

        Düzenleme ile yapılacak desteklerin ihtiyaç sahibi insanlara yansıması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bayraktar, "Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektriği ve doğalgazın gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de hane başına ortalama 200 kilowatt-saatlik tüketim var. EPDK'nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt-saat tüketen konutlar elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar.

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        KİMLER FATURA DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK?

        "Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan faturan ayda 414 lira ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Normal tüketimin iki katı bir kullanım varsa desteklenecek grupta değilsiniz demektir. Türkiye'de 40 milyon mesken abonemiz var. Bunun sadece yüzde 3'ü 1,2 milyonu bundan etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan belki elektrikli araba kullanan kesim de elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin karşılayabilecek mali durumları var. Burada tabii ki de istisnalar yapılacak. Camiiler, cem evleri istisnalarına devam edecek" diye konuştu.

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