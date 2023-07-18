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        Elektrikli araç kiralayanlara alışveriş kredisi

        Garanti BBVA, Enterprise Türkiye'den elektrikli araç kiralayanlara dijital alışveriş kredisi sunmaya başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 08:14
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        Elektrikli araç kiralayanlara alışveriş kredisi
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        Enterprise Türkiye, Garanti BBVA ile yeni bir iş birliğine gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde Enterprise Türkiye, elektrikli araçlarının kiralanmasında Garanti BBVA'nın hazırladığı özel bir dijital alışveriş kredisi ile müşterilerine destek olacak.

        Alışveriş kredisini kullanmak isteyen Garanti BBVA müşterileri veya bankayla ilk kez çalışacak yeni müşteriler, www.enterprise.com.tr, Enterprise Türkiye uygulaması üzerinden veya Garanti BBVA Mobil ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yaparak krediye ulaşabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, elektrikli araç kiralamasında öncü rol oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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        "Türkiye'de elektrikli araç kiralamasının yaygınlaşması için en fazla gayret gösteren şirketiz. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde Türk tüketicisinin bu araçları deneyimlemesi, belirli bir yol kat etmesi oldukça önemli. Geleceğin yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlar üzerine kuruldu. Elektrikli araçlar şirketler için sürdürülebilirlik hedefleri ve karbon ayak izini azaltmada önemli bir etkiye sahip. Biz de şirket olarak yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmaları, filomuzu hızla elektrikli ve hibrit araçlara dönüştürerek destekliyoruz. Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu üst düzey teknolojiyi anlamanın, yani deneyimlemenin en kolay yolu ise kiralama yapmak. Bu noktada, Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli iş birliğiyle müşterilerimize kiralamada avantaj sağlayacağız.

        Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ‘Sahiplik yerine kullanım’ ana akımının önümüzdeki dönemde artarak devam edecek." Bireysel müşterilerin ihtiyaçları kadar kullanıma imkân tanıyan modellere, dolayısıyla kiralama ve araç paylaşımına daha fazla yöneleceklerini öngörüyorum. Sürdürebilir ulaşımın temelini oluşturan elektrikli mobilite ulaşım ürünleri arasında yer alan elektrikli araçların ve diğer araçların kiralanmasında satış kanallarımızda Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz alışveriş kredisi olanağını hem internet sitemiz hem de ofislerimizde sunuyoruz. Böylece araç kiralama daha ulaşılabilir ve hızlı şekilde gerçekleşerek, sektörde farklı iş birlikleri için de örnek oluşturacak."

        Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu ise şehir hayatının hızlı temposunda kullanım rahatlığı, taşınabilirliği, çevreci olması ve en önemlisi geleneksel ulaşım sistemlerine alternatif oluşturması dolayısıyla son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen elektrikli mobilite ürünleri ve araç kiralamanın hayatı kolaylaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

        Öztopçu, elektrikli mobilite ürünlerinin özellikle büyük şehirlerdeki ulaşım için en iyi alternatifler arasında yer almasının elektrikli araç kiralamaya olan ilgiyi artırdığını belirtti.

        Araç kiralama ile tüketicilerin, ulaşım ihtiyacını karşılama ve ihtiyaç duyduğu süre kadar aracı kullanma ve kullandığı süre için bedelini ödeme imkanına sahip olduğunu aktaran Öztopçu, "Elektrikli araç kiralamak isteyen müşterilerimizi düşünerek Enterprise ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle dijital bir alışveriş kredisini müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem doğrultusunda çevreye dost ürünlerimize bir yenisini eklediğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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