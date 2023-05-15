Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Elektrikli Dacia Çin'den 'dolaylı' yoldan gelebilir

Renault Grubu bünyesindeki Rumen üretici Dacia, ilk tam elektrikli modeli Spring'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında Türkiye'ye giriş yapacak Spring için Avusturya'da düzenlenen etkinlikte Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Spring'i Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili yapmak istiyoruz. Bu konuda markanın bize desteği söz konusu. Dacia, Türkiye'nin yüksek potansiyelinin farkında" dedi. Çin'de üretilen Dacia Spring, mart ayında yapılan düzenleme kapsamında yüzde 40 ek vergiye maruz kalacak. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Dacia Ürün Performans Direktörü Lionel Jaillet ise, Spring'i Çin'deki fabrikadan çıktıktan sonra Türkiye'ye 'dolaylı' bir şekilde gönderebileceklerini söyledi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Elektrikli Dacia Çin'den 'dolaylı' yoldan gelebilir
HABERTURK.COM

Bundan 2 yıl önce logosunu değiştirerek marka kimliğini yenileyen Rumen üretici Dacia, model gamını yenileme çalışmalarına da hız verdi.

2020 yılında Sandero ailesini ve 2021 yılında da Duster'ı yenileyen üretici, 2022'de ise Jogger modelini tanıttı.

İçten yanmalı motora sahip modellerinin haricinde, elektrifikasyon çalışmalarını da hızlandıran Renault Grubu'nun Rumen temsilcisi Dacia, ilk tam elektrikli otomobili Spring'i ise 2021 yılında görücüye çıkardı.

Fakat, aradan geçen 2 yılda Türkiye'de satışa sunulmayan Spring, markanın yeni kimliği ve yeni elektrik güç ünitesi ile ülkeye gelmek için gün sayıyor.

Hatırlanacak olursa, ilk tanıtımı yapıldığında 33 kW (45 beygir) güç üreten bir elektrik motoruyla ortaya çıkan Spring, Türkiye'ye ise 48 kW (65 beygir) güç üreten yeni elektrik motoruyla gelecek.

Güncellenmiş Spring'i, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir etkinlikte deneyimleme şansımız oldu. Marka yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Spring'in yeni güç ünitesi öncüsünden yüzde 28 daha iyi hızlanıyor.

Buna göre, 33 kW'lık versiyon 0'dan 100 km/s hıza 19.1 saniyede çıkarken, 48 kW'lık yeni versiyon ise 0'dan 100 km/s hıza 13.7 saniye içerisinde ulaşıyor.

Öte yandan, Spring'in yeni güç ünitesi ile WLTP karma döngüsünde 220 kilometre, WLTP şehir içi döngüsünde 310 kilometre menzile sahip olduğu açıklanıyor.

'EN UCUZ ELEKTRİKLİ OLACAK'

Avusturya'da etkinlikte Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ile temaslarımız oldu.

Spring'in Çin'de üretilmesi, otomobilin Türkiye'ye gelirken ek gümrük vergisi tabi olmasına yol açıyor. Mart ayında yapılan düzenleme ile, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi uygulanmaya başlanmıştı.

Bu kapsamda, otomobilin fiyatının ek vergi sebebiyle ne kadar arttığını sorduğumuz Berk Çağdaş, bu konuda bir rakam paylaşmadı. Çağdaş, "Her şeye rağmen Spring'i Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili yapmak istiyoruz. Bu konuda markanın da bize desteği söz konusu. Dacia, Türkiye'nin yüksek potansiyelinin farkında" dedi. Çağdaş, özellikle filolarda Spring için yüksek talep aldıklarını belirterek, pazar hakkında da öngörülerini paylaştı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Pazarın bu kadar yüksek olmasında yatırım amaçlı satışların rolü büyük. Seçimden sonra yatırım amaçlı satın alınan otomobil sayısında düşüş bekliyoruz. Yıl sonunda toplam pazar 750 bin adedi görecektir" ifadelerini kullandı.

Çağdaş'ın verdiği bilgiye göre, Spring'in Türkiye geliş tarihi ise Temmuz olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 'DOLAYLI' YOLDAN GELEBİLİR

Viyana'daki etkinlikte, Dacia'nın Ürün Performans Direktörü Lionel Jaillet ile de konuşma şansı bulduk.

Türkiye'ye Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40 ek vergi hakkında değerlendirmelerde bulunan Jaillet, Spring için bu konuda alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermeyen Jaillet, Dacia'nın ilk elektrikli otomobili Spring'i Çin'deki fabrikadan çıktıktan sonra Türkiye'ye 'dolaylı' bir şekilde gönderebileceklerini söyledi.

Bu açıklamadan, Spring'in, Çin'den önce Dacia'nın genel merkezinin bulunduğu Romanya'ya, oradan ise Türkiye'ye ithal edilerek ek vergiye maruz kalmayacağı çıkarımı yapılabilir.

Dacia'nın bu konuda henüz resmi bir açıklamasının olmadığını belirtelim.

Çinli Leap Motor'un Türkiye'de önceki hafta satışa sunduğu ilk modeli olan T03'ün, ek vergi sebebiyle fiyatının 200 bin TL kadar arttığını hatırlatalım.

FARKLI PAZARLARDA FARKLI LOGOLAR İLE SATILIYOR

Spring, Türkiye'ye Spring model ismi ve elektrikli güç seçeneği ile gelecek olsa da, otomobil farklı pazarlarda farklı motorlar ile de satılıyor.

Renault'un 2015 yılında Hindistan için geliştirdiği içten yanmalı motora sahip modeli Kwid altyapısında yükselen Dacia Spring'in, Çin'de ise yine Renault logolu City K-ZE isimli bir kardeşi daha bulunuyor.

Çinli üretici Dongfeng de, Dacia Spring'i 'Nano Box' ismi ile kendi ülkesinde satışa sunuyor.

Spring'in aynı fabrikada üretildiği diğer kardeşleri ise şu şekilde; Aeolus EX1, Fengxing T1, Fengguang E1 ve Venucia e30.

Renault, Çinli üretici Dongfeng ile yürüttüğü ortaklıktan 2020 yılında çekilmişti. Dacia Spring ise, Renault'un ittifak ortağı Nissan'ın Dongfeng ile kurduğu ortak girişim şirketinde üretiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kiralık araçta 'ekonomi' devri
OTOMOBİL Kiralık araçta 'ekonomi' dönemi
Otomotivde hem üretim hem de ihracat arttı
OTOMOBİL Otomotivde hem üretim hem de ihracat arttı
125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle kullanılabilecek - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle ...
Tesla, Çin'de satılan 1,1 milyon aracını yazılım hataları nedeniyle geri çağıracak
OTOMOBİL Tesla 1,1 milyon otomobili geri çağırıyor
Northvolt, elektrikli araç bataryası yatırımı için 5 milyar Euro’ya varan yatırım planlıyor
OTOMOBİL 5 milyar Euro’luk batarya yatırımı
Hyundai yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı
OTOMOBİL İzmitli i20'nin makyajlı versiyonu ortaya çıktı
Togg'un yüzde 51'i yerli
OTOMOBİL Togg'un yüzde 51'i yerli
Togg'dan hisse senedi açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!
OTOMOBİL Togg'dan 'hisse yatırımı' açıklaması!
Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti 
OTOMOBİL Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti
Yeni Volkswagen Amarok kendi ülkesinden önce Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Kendi ülkesinden önce Türkiye'ye geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.