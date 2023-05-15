Hatırlanacak olursa, ilk tanıtımı yapıldığında 33 kW (45 beygir) güç üreten bir elektrik motoruyla ortaya çıkan Spring, Türkiye'ye ise 48 kW (65 beygir) güç üreten yeni elektrik motoruyla gelecek.

Fakat, aradan geçen 2 yılda Türkiye'de satışa sunulmayan Spring, markanın yeni kimliği ve yeni elektrik güç ünitesi ile ülkeye gelmek için gün sayıyor.

İçten yanmalı motora sahip modellerinin haricinde, elektrifikasyon çalışmalarını da hızlandıran Renault Grubu'nun Rumen temsilcisi Dacia, ilk tam elektrikli otomobili Spring'i ise 2021 yılında görücüye çıkardı.

2020 yılında Sandero ailesini ve 2021 yılında da Duster'ı yenileyen üretici, 2022'de ise Jogger modelini tanıttı.

Bundan 2 yıl önce logosunu değiştirerek marka kimliğini yenileyen Rumen üretici Dacia, model gamını yenileme çalışmalarına da hız verdi.

Bu kapsamda, otomobilin fiyatının ek vergi sebebiyle ne kadar arttığını sorduğumuz Berk Çağdaş, bu konuda bir rakam paylaşmadı. Çağdaş, "Her şeye rağmen Spring'i Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili yapmak istiyoruz. Bu konuda markanın da bize desteği söz konusu. Dacia, Türkiye'nin yüksek potansiyelinin farkında" dedi. Çağdaş, özellikle filolarda Spring için yüksek talep aldıklarını belirterek, pazar hakkında da öngörülerini paylaştı.

Spring'in Çin'de üretilmesi, otomobilin Türkiye'ye gelirken ek gümrük vergisi tabi olmasına yol açıyor. Mart ayında yapılan düzenleme ile, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi uygulanmaya başlanmıştı.

Avusturya'da etkinlikte Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ile temaslarımız oldu.

Öte yandan, Spring'in yeni güç ünitesi ile WLTP karma döngüsünde 220 kilometre, WLTP şehir içi döngüsünde 310 kilometre menzile sahip olduğu açıklanıyor.

Buna göre, 33 kW'lık versiyon 0'dan 100 km/s hıza 19.1 saniyede çıkarken, 48 kW'lık yeni versiyon ise 0'dan 100 km/s hıza 13.7 saniye içerisinde ulaşıyor.

Güncellenmiş Spring'i, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir etkinlikte deneyimleme şansımız oldu. Marka yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Spring'in yeni güç ünitesi öncüsünden yüzde 28 daha iyi hızlanıyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Pazarın bu kadar yüksek olmasında yatırım amaçlı satışların rolü büyük. Seçimden sonra yatırım amaçlı satın alınan otomobil sayısında düşüş bekliyoruz. Yıl sonunda toplam pazar 750 bin adedi görecektir" ifadelerini kullandı.

Çağdaş'ın verdiği bilgiye göre, Spring'in Türkiye geliş tarihi ise Temmuz olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 'DOLAYLI' YOLDAN GELEBİLİR

Viyana'daki etkinlikte, Dacia'nın Ürün Performans Direktörü Lionel Jaillet ile de konuşma şansı bulduk.

Türkiye'ye Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40 ek vergi hakkında değerlendirmelerde bulunan Jaillet, Spring için bu konuda alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermeyen Jaillet, Dacia'nın ilk elektrikli otomobili Spring'i Çin'deki fabrikadan çıktıktan sonra Türkiye'ye 'dolaylı' bir şekilde gönderebileceklerini söyledi.

Bu açıklamadan, Spring'in, Çin'den önce Dacia'nın genel merkezinin bulunduğu Romanya'ya, oradan ise Türkiye'ye ithal edilerek ek vergiye maruz kalmayacağı çıkarımı yapılabilir.

Dacia'nın bu konuda henüz resmi bir açıklamasının olmadığını belirtelim.

Çinli Leap Motor'un Türkiye'de önceki hafta satışa sunduğu ilk modeli olan T03'ün, ek vergi sebebiyle fiyatının 200 bin TL kadar arttığını hatırlatalım.

FARKLI PAZARLARDA FARKLI LOGOLAR İLE SATILIYOR

Spring, Türkiye'ye Spring model ismi ve elektrikli güç seçeneği ile gelecek olsa da, otomobil farklı pazarlarda farklı motorlar ile de satılıyor.

Renault'un 2015 yılında Hindistan için geliştirdiği içten yanmalı motora sahip modeli Kwid altyapısında yükselen Dacia Spring'in, Çin'de ise yine Renault logolu City K-ZE isimli bir kardeşi daha bulunuyor.