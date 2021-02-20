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HaberlerGündem3. SayfaISITICI FACİA! Son dakika: Gamze elektrikli ısıtcıya kurban gitti
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Kahreden ölüm!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu (45),hayatını kaybetti. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

ISITICI FACİA! Son dakika: Gamze elektrikli ısıtcıya kurban gitti
Kahreden ölüm!
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DHA

Muğla'nın Dalaman ilçesi Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında dün akşam yangın çıktı. Elektirkli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu alevlerin arasında kaldı.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

DHA'da yer alan habere göre vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı.

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gül Ayşe Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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