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Yerli elektrikli minibüs Avrupa yollarına çıktı

Karsan'ın elektrikli minibüsü Jest Electric, Avrupa yollarında hizmet vermeye başladı. Aracın, ilk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya'ya teslim edildiği açıklandı. Karsan CEO'su Okan Baş, "Litvanya’da açılan elektrikli araç ihalesini de kazanarak toplam sipariş adedimizi 35’e çıkardık. Bu siparişlerin 20 adedini teslim ettik" dedi. Yapılan açıklamaya göre, 210 km'ye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric'te, BMW üretimi 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten elektrikli motor görev yapıyor

karsan

Yerli üretici Karsan’ın, BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa yollarına çıktı.

Jest Electric'in, ilk teslimatların gerçekleştiği Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarında hizmet vermeye başladığı açıklandı.

Başta Fransa olmak üzere Portekiz, Romanya, Litvanya, Slovakya, Yunanistan, İtalya ve Almanya gibi birçok ülkeden bugüne kadar toplam 35 adet Jest Electric siparişi alan şirket, bu siparişlerin 20 adedini Bursa fabrikasında üreterek ihraç ettiğini bildirdi.

'YENİ İHALELER İÇİN HAZIRLANIYORUZ'

Jest Electric’e olan ilginin giderek arttığını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, "Boyutları ve pil teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Avrupalıları taşımaya başladı. İlk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarına çıkan Jest Electric, son olarak Yunanistan’da da tekerlek döndürmeye başladı" dedi.

Baş, "Yakın zamanda Litvanya’da açılan elektrikli araç ihalesini de kazanarak toplam sipariş adedimizi 35’e kadar çıkardık. Yeni siparişler gelmeye devam ediyor, yeni ihaleler için hazırlanıyoruz" dedi.

MOTORU 170 BEYGİR GÜCÜNDE 

Jest Electric'te yer alan BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor.

BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric'in, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabildiği belirtiliyor.

Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaların yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebildiği kaydediliyor.

Jest Electric'te, 10.1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ve Wi-Fi uyumlu altyapı gibi donanımlar sunuluyor. Aracın 4 tekerleğinde bağımsız süspansiyon sistemi yer alıyor.  

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