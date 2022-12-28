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Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

Türkiye’de her geçen gün elektrikli araç sayısı giderek artıyor. Benzin fiyatlarının giderek artması ve çevreye zararlarından dolayı vatandaşlar elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Elektrikli araçlar hem doğa dostu hem de daha tasarruflu sürüş sağlıyor. Otomobillerini elektrikli araçlarla değiştirmeyi düşünen kişiler yeni teknoloji sürücülerinin ne kadar bir maliyete şarj olduğunu araştırıyor. İşte, güncel elektrikli otomobillerin şarj fiyatları…

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  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    Dünya genelinde elektrikli araçlara geçiş süreci Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Piyasaya çıkan yeni tasarruflu elektrikli otomobiller vatandaşların ilgisini çekiyor. Türkiye’nin yeni otomobili TOGG ile şarj noktalarının da artması bekleniyor.
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    Elektrikli araçlar konfor açısından daha yüksek, çevre dostu ve oldukça tasarruflu. Elektrikli otomobil şarj ücretli ise istasyona göre değişiklik gösterebiliyor.
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    Türkiye’de son zamanlarda yaşanan fiyat artışları henüz elektrikli araçların şarj ücretlerine yansımadı. 2023’te yeni yıla girilmesiyle beraber fiyatların büyük ölçüde değişmesi de olası bir ihtimal.
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    Son üç aydır fiyatlar değişmedi. Aralık 2022’de elektrikli şarj ücretleri şu şeklide:

    AC ŞARJ TARİFESİ

    22 kWh’a kadar tüm AC soketler – 6.50 TL/ kWh

    DC şarj tarifeleri 60 kWh’a kadar tüm DC soketler – 7.70 TL/kWh

    Diğer tüm DC soketler – 8.20 TL/ kWh
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    Eylül zammı öncesi fiyatlar

    AC şarj tarifeleri 22 kWh’a kadar tüm AC soketler – 6.00 TL/kWh

    DC şarj tarifeleri 60 kWh’a kadar tüm DC soketler – 6.50 TL/kWh

    Diğer tüm DC soketler – 7.00 TL/kWh

    ZES şarj ücretleri

    AC Tip 2 soketler 7,8 TL/kWh

    DC soket tarifesi DC CCS – 9,8 TL/kWh

    DC CHAdeMO – 9,8 TL/kWh
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    ZAM ÖNCESİ FİYATLAR

    AC tip 2 soketler

    7,4 kWh’a kadar 0,60 TL /dakika

    7,4 kWh – 11 kWh arası 0,95 TL /dakika

    11 kWh ve üstü 1,30 TL / dakika

    DC CCS ve CHAdeMO soketler:

    50 kWh’a kadar – 4 TL/ dakika

    50 kWh – 90 Kw arası – 6,6 TL/ dakika

    90 kWh ve üstü – 8,9 TL/ dakika
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ŞARJ MALİYETİ NASIL HESAPLANIR?

    Elektrikli otomobillerde kullanılan bataryalarda depolanan enerji birimi kilovat (kWh) olarak tanımlanır. Tıpkı arabaların benzin deposu gibi elektrikli aracın belli bir batarya kapasitesi bulunur.
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    Örnek olarak, 50 kWh’lık bir bataryaya sahip olan elektrikli aracın maliyetinin hesaplanması için önce, aracın sahip olduğu batarya boyutu (kWh) x elektrikli şarj istasyonundan tedarik edilecek elektriğin maliyeti (TL- kWh) hesaplanır.
  • Elektrikli otomobillerin şarj fiyatı ne kadar? Elektrikli araçların şarj dolum fiyatları Aralık 2022

    60 kWh’a kadar tüm DC soketler için 6.50 TL fiyat alan bir istasyon ile aracınızın 50 kWh bataryasının ne kadara dolacağı arasında bir işlem yapılır.

    Yani 50 kWh x 6.50 TL: 325 TL ile aracın bataryası tamamen dolacaktır.

    Şebekeden gelen elektriğin fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. Evinizdeki elektrikle aracınızı çok daha ucuza şarj edebilirsiniz. Tek dezavantajı ise evde şarj edilen araçların dolması çok uzun sürebiliyor.

     

     

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk
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