60 kWh’a kadar tüm DC soketler için 6.50 TL fiyat alan bir istasyon ile aracınızın 50 kWh bataryasının ne kadara dolacağı arasında bir işlem yapılır.

Yani 50 kWh x 6.50 TL: 325 TL ile aracın bataryası tamamen dolacaktır.

Şebekeden gelen elektriğin fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. Evinizdeki elektrikle aracınızı çok daha ucuza şarj edebilirsiniz. Tek dezavantajı ise evde şarj edilen araçların dolması çok uzun sürebiliyor.