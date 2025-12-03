Habertürk
        Elektrikli araç satışları ikiye katlandı - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araç satışları ikiye katlandı

        Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 166 bin 665'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:11
        Elektrikli araç satışları ikiye katlandı
        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu.

        Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 442 bin 650 benzinli otomobil, 251 bin 992 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 69 bin 741, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 399 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 164 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru

        Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, yılın 11 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,8'lik pazar payıyla 166 bin 665'e yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor)

        Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobil satışları 83 bin 298 olmuştu. Böylece bu yılın ocak-kasım döneminde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkmış oldu.

        BENZİNLİ VE DİZEL SATIŞLARI DÜŞÜYOR

        Yılın 11 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 15,5, dizellerde ise yüzde 18,8 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otogazlı otomobil satışları yüzde 33,9, hibrit otomobil satışları yüzde 71,3 ve tam elektrikli otomobil satışları yüzde 111,4 arttı.

        Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

        ELEKTRİKLİLERİN PAYI YÜZDE 18'E YAKLAŞTI

        Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 62 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 47,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 10,1'den yüzde 7,4'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,8 oldu.

        Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 9,2'den yüzde 17,6'ya, hibritlerde yüzde 17,4'ten yüzde 26,9'a yükseldi.

        Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 44,7'sini oluşturduğu, toplam satışlarının 418 bin 657'ye ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

        Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 42 bin 857'lik satışa ulaşarak yüzde 4,6 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 658,9 olarak gerçekleşti.

        Kasım ayında ise toplam 17 bin 892 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin kasım ayındaki pazar payı yüzde 17,1 olarak hesaplandı. Aynı ayda 32 bin 263 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 30,8 olarak kayıtlara geçti.

