Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, elektrik dağıtım bölgelerini özelleştirdi ve bu alandan çıktı. Bu hizmeti, özel sektörün kontrolündeki elektrik dağıtım şirketleri (ve kardeş kuruluşları perakende şirketler) veriyor.

BORÇ-ALACAK SORUNU

Dağıtım şirketleri, son dönemde Ankara’da enerji yönetimiyle borç-alacak ilişkileri konusunda bazı görüşmeler yapıyor. Dağıtım şirketlerinin, başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından 2-2.5 milyar TL’ye ulaşan alacağı bulunuyor. Bunun, büyük bölümünü belediyelerin borçları oluşturuyor.

Özel sektör, alacaklarını tahsil etmek için Ankara’da girişimlerde bulunuyor. Devletin, bu kapsamda Hazine’nin soruna el atmasını istiyor. Bazı formüller de gündeme geliyor. Şirketler, belediyelerin borçlarının ödenmesi için Hazine’nin devreye girmesini istiyor. Hazine’nin, bu borçları üstlenmesini ya da mahsuplaşma yoluyla (elektrik dağıtım şirketlerinin de devlete bir miktar borcu bulunuyor) soruna çözüm bulmasını talep ediyor. Bir diğer çözüm yolu da belediyelere aktarılan kaynaktan kesinti yapılması ve bu tutarın ilgili dağıtım şirketlerine aktarılması.

“İKİ BÖLGEDE YOĞUNLAŞIYOR”

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, özellikle iki dağıtım bölgesinde belediyelerin çok ciddi tutarda borcu bulunduğunu belirtti. Dağıtım şirketlerinin, bu konuyu Ankara’da değişik görüşmelerde gündeme getirdiğini kaydeden kaynaklar, “Kamu tarafından bazı girişimler söz konusu oldu. Devletin, borçların ödenmesi ve şirketlerin nefes almasını sağlayacak biçimde adımlar attığını biliyoruz” dedi.