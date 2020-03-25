Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara’da enerji yönetimi, elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili atılacak adım konusunda kolları sıvadı. Enerji yönetimi, gerek şehiriçi gaz gerekse de elektrik dağıtım şirketleri ve bu şirketlerin bir araya gelerek oluşturdukları derneklerle görüşme yapıyor. Görüşmede, faturalar kadar sektörün izleyen dönemde karşı karşıya kalacağı konular da değerlendiriliyor. Elektrikte üretim ve tüketim dengesi, talebin düşmesinin sektörde yaratacağı etki,

finansal yükümlülükler, abone ilişkileri konuşuluyor. Doğal gazda da tüketim, fatura tahsilatları üzerinde durulduğu belirtiliyor.

TORBA YASA ÇIKTI

Bu süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Meclis’te koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik önlemleri içeren bir yasa kabul edildi.

Yasa ne ön görüyor? Yasaya göre, afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenebilecek. Dağıtım, tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara dışındaki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dahil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

VERİLER İSTENDİ

Enerji Bakanlığı, dün önemli bir adım attı. Bakanlık, şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerinden abonelerinin aylık elektrik tüketim verilerini istedi.

Şirketler, tüketim kademeleri bazında bir çalışma yaptı. Aylık 500 TL, 500 ile 1000 TL arası, 1000 TL ile 2 bin 500 TL ve 2 bin 500 TL üzeri faturaları sınıflandırdı ve ve ilgili birimlere iletti.

SEKTÖRLE GÖRÜŞME VAR

Enerji Bakanlığı, bugün Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği yöneticileri ile telekonferans yöntemiyle bir görüşme yapacak. Görüşmede, Meclis’te kabul edilen torba yasada yer alan elektrik faturalarıyla ilgili düzenlemenin ele alınacağı belirtiliyor.



Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, hafta başında da bakanlıkla bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Bu görüşmelerde bir bütün olarak sektörde yaşanan ve yaşanması olası konular ele alınıyor ve değerlendiriliyor. Elbette, faturalarla ilgili atılacak adımlar da yer alıyor”

Kaynaklar, fatura ertelemede aylık elektrik tüketim ve gelir düzeyinin esas alınabileceğine işaret ederek, “Özellikle gelir ve tüketimi yüksek olan kesimlerin bu anlamda desteklenmesi beklenemez” görüşünü dile getirdi.