EPDK’nın, 1 Nisan’dan geçerli yeni elektrik tarifelerine ilişkin kararı, hafta başında Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurul, Çarşamba günü toplantı yapmıştı. EPDK’dan bu toplantı sonrasında yapılan açıklamada, elektriğe zam olmayacağı açıklamıştı.

TOPTAN FİYATLAR ARTTI



EPDK’nın hafta başında Resmi Gazete’de iki kararı yer aldı. Biri, 1 Nisan’dan geçerli tarifeler, diğeri de Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) görevli tedarik şirketlerine satacağı toptan elektriğe ilişkin yeni fiyat. EPDK, toptan elektrik fiyatlarını 12.6 kuruştan, 17.2 kuruşa çıkardı. Bu artış, kafaları karıştırdı. Zam iddiaları ortaya atıldı. EPDK, bir açıklama yaparak, bu iddiaları yalandı.

Peki, ne oldu? Bu soruyu sektörün uzmanlarından eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan’a sorduk.

Doğan, EPDK’nın, 1 Ağustos’ta toptan elektrik fiyatlarını 17.3 kuruş olarak belirlediğini anımsatarak, “Perakende şirketler, 31 Aralık’a kadar eski adıyla TETAŞ, yeni adıyla EÜAŞ’tan bu fiyattan elektrik satın aldı. 1 Ocak’ta fiyatlar yenilendi. Toptan elektrik birim fiyatı 12.63 kuruşa çekildi. Şirketler, 3 ay boyunca bu düşük fiyattan EÜAŞ’tan elektrik aldı. EPDK, son kararıyla 12.63 olan fiyatı, 17.27 kuruşa çıkardı” dedi.

'ŞİRKETLERİN KÂRINI ETKİLEYEBİLİR'



Doğan, bu artışın, şirketlerin bir miktar enerji maliyetlerini artıracağını ve kârlarını az da olsa etkileyeceğini söyledi. Ancak, yılın ilk döneminde de düşük fiyattan elektrik aldıkları için kâr-kayıp dengesi nispeten sağlanmış olacağını söyledi. Tüketiciye zam var mı? Doğan, EPDK’nın 1 Nisan tarifesine göre sanayi, ticarethane ve konutlarda zam olmadığını vurguladı.



