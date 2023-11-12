Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ELEME POTASINA GİTTİ! MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        11 Kasım MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede günün konsepti, yoğurt ve antep fıstıklı tatlı oldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı programda yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte 11 Kasım MasterChef yedinci eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve programın konuğu Antonio Bachour'dan oluşan şef kadrosu yarışmacılar tarafından ortaya çıkarılan tabakları değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda eleme potasına gidecek son yarışmacı belli oldu. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.

        3

        HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Ayaz

        Dilara

        Alican

        Cemre

        Batuhan

        Tahsin

        4

        MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te son eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Tanya oldu

        5

        MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

        6

        Mavi Takım

        Hasan (Takım kaptanı)

        Eren

        Sergen

        Barbaros

        Dilara

        Ayaz

        Tanya

        7

        Kırmızı Takım

        Alican (Takım kaptanı)

        Esra

        Tahsin

        Tolga

        Kıvanç

        Cemre

        Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro