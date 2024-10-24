MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın son takım oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Özel konukların ağırlanacağı, birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programa MasterChef'in eski yarışmacıları katıldı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan; Erim, Alper, Kerem ve Semih eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 24 Ekim MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan, Türkiye'nin kıyı şehirlerinden yemekler yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Beyza bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef 5. eleme adayı Nigar olurken, 6 eleme adayı ise Ezgi oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Muratcan (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kaan
Akın
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM
Nigar (Takım Kaptanı)
Kerem
Semih
Ezgi
Alper
Beyza
Erim