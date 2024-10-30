MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynandı. Dokunulmazlık oyununda bir yarışmacı yemeğini bitirip kornaya basması durumunda diğer yarışmacının 1 dakika süresi kalacak. Takım oyununda şefler yarışmacılardan çorbalar yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba MasterChef eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda konsept çorbalar oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Çorbalar' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin üçüncü eleme adayı olarak Akın'ı seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Ezgi oldu.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Erim
Alper
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ezgi (Takım Kaptanı)
Beyza
Eda
Şirin
Akın
Alper
Erim