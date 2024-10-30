Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynandı. Dokunulmazlık oyununda bir yarışmacı yemeğini bitirip kornaya basması durumunda diğer yarışmacının 1 dakika süresi kalacak. Takım oyununda şefler yarışmacılardan çorbalar yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba MasterChef eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 20:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda konsept çorbalar oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Çorbalar' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin üçüncü eleme adayı olarak Akın'ı seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Ezgi oldu.

        5

        HAFTANIN ELEME ADAYLARI

        Erim

        Alper

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Ezgi (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Eda

        Şirin

        Akın

        Alper

        Erim

        7

        Kırmızı Takım

        Kaan (Takım Kaptanı)

        Emre

        Kerem

        Semih

        Muratcan

        Onur

        Nigar

        8

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı
        Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail ile ateşkes olabilir
        Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail ile ateşkes olabilir
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje