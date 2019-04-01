Eleq ipucu sorusu 1 Nisan saat 20.00 yarışması için "1 Nisan'ın İskoçya'daki isminden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki 1 Nisan'ın İskoçya'daki ismi nedir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 1 NİSAN

Herkese merhabalar eleqseverler

Bugünkü #eleqipucu konumuz 1 Nisan’a özel. Dünya çapında geleneksel şaka günü olan "1 Nisan"ın İskoçya'daki ismi nedir, biliyor musunuz?

ELEQ İPUCU CEVABI: GOWK VEYA CUCKOO GÜNÜ

1 NİSAN HAKKINDA

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.