Elfsborg - Kalmar karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Elfsborg, 02 Eylül 2018 Pazar günü Kalmar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Elfsborg 17 puanla 12. sırada, Kalmar 26 puanla 9. sırada bulunuyor. Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kalmar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 692 kodlu maçı oynayanlar; Elfsborg galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Kalmar galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Elfsborg önceki hafta Norrköping mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Kalmar ise Djurgardens karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Elfsborg, 6 gol attı ve 10 gol yedi.

Kalmar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Kalmar, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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